Licitación del teleférico Panamá–San Miguelito no recibió ofertas

El Metro de Panamá informó este jueves, 28 de mayo, que no recibió propuestas en la licitación del proyecto del teleférico entre Panamá y San Miguelito, pese a que había dos consorcios precalificados.

Los dos consorcios que podían presentar propuestas y no se presentaron fueron: Consorcio Teleférico SPE, conformado por Sofratesa de Panamá, Inc.; Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V., y el Consorcio Teleférico San Miguelito – TSM, integrado por Cointer Concesiones, S.L. y Doppelmayr Panamá Corp., detallaron en un comunicado del Metro de Panamá.

La entidad señaló que el proceso incluyó consultas, adendas y trabajo interinstitucional, pero no se logró la bancarización del proyecto por parte de los proponentes.

Ante esto, indicaron que se evaluarán ajustes en las condiciones financieras, riesgos y viabilidad contractual.

El proyecto contempla seis estaciones en 6.6 km entre los distritos de Panamá y San Miguelito.