$!Ley del Olvido Oncológico: una victoria largamente esperada

Grupos sociales y sobrevivientes de cáncer calificaron como positiva la sanción de la Ley de Olvido Oncológico, al considerar que la nueva norma amplía las oportunidades para quienes han superado la enfermedad y evita que su historial médico se convierta en una barrera para acceder a créditos, seguros, vivienda y empleo.

Omaira González, presidenta de la Asociación Nacional de Pacientes con Quimioterapia (Asonapaq), destacó que: “No cabe duda de que esta es una ley humana y justa para los pacientes sobrevivientes del cáncer, ya que ellos siguen siendo seres común y corrientes, solo necesitan una oportunidad en todo el sentido de vida laboral y poder aplicar a una casa, un auto e, inclusive, hacer un préstamo”.

La dirigente sostuvo que la medida representa una garantía para mejorar la calidad de vida de quienes han culminado sus tratamientos, al permitirles acceder a oportunidades que anteriormente podían verse limitadas por el antecedente de haber padecido cáncer.

En tanto Marisela Moreno, sobreviviente de cáncer, detalló que: “para mí, esta es una de las mejores noticias que he recibido de este gobierno. Como sobreviviente de cáncer sé que superar la enfermedad no significa que uno deba cargar para siempre con una etiqueta que limite nuestras oportunidades”.

Igualmente, Rossana Uribe indicó que “en un mundo donde ya se detecta el cáncer en etapas tempranas, con pronósticos cada vez más positivos, la Ley del Olvido Oncológico es justa y esperanzadora” y señaló que cualquier discriminación es intolerable y que lo sea por algo tan personal e íntimo como es una enfermedad, lo es aún más.