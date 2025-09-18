$!Ley de Carrera Administrativa busca frenar el clientelismo en el gobierno

El Consejo de Gabinete aprobó el 16 de septiembre el proyecto de ley que reformará la Carrera Administrativa, iniciativa que busca profesionalizar el servicio público y reducir las prácticas de clientelismo en las instituciones del Estado.

El anuncio fue hecho tras los discursos del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien ha destacado en varias ocasiones la necesidad de reformular el sistema actual para garantizar un gobierno más transparente y eficiente.

Según una nota de prensa de la Asamblea Nacional, la propuesta contempla la creación del Instituto Nacional de Administración Pública, adscrito al Ministerio de la Presidencia, dentro de la Dirección General de Carrera Administrativa. Esta nueva entidad tendría autonomía técnica y funcional para asegurar la profesionalización, la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos humanos del sector público.

La directora general de Carrera Administrativa, Sheila Valdez, explicó que el proyecto impulsa la implementación de concursos públicos por mérito, además de nuevas metodologías de evaluación del desempeño aplicables tanto a funcionarios de carrera como a los de libre nombramiento y remoción.

El diputado Roberto Zúñiga, también promueve la iniciativa y afirmó que estas reformas buscan consolidar “un Estado más profesional, eficiente y transparente”.

Por su parte, el secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones y Sindicatos de Empleados Públicos (Fenasep), Alejandro Haynes, señaló que desde 1994 la Ley de Carrera Administrativa “no se ha cumplido de manera correcta” y que el clientelismo sigue siendo un problema en el aparato estatal.