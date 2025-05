$!Las protestas también afectan a las universidades en el interior

La educación de los estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) está siendo afectada debido a la prolongación de la interrupción de clases y la virtualidad, sobre todo en carreras que requieren el uso de laboratorios y actividades prácticas, explican las autoridades.

Carreras como Odontología, Medicina, Arquitectura, Farmacia y las Ciencias Naturales, entre otras, requieren del uso de los laboratorios, manifiesta el vice rector académico de la (UP) José Emilio Moreno. “La virtualidad no es buena para todas las asignaturas. Hay carreras y cursos que, necesariamente, se deben dar presenciales y esos son los más afectados, pero el consejo académico aprobó que en aquellos casos pueden solicitar permisos especiales a los decanos. Quisiéramos volver pronto a la presencialidad, porque no es lo mismo una clase virtual que una clase presencial, pero la prioridad es la seguridad de la comunidad universitaria”.