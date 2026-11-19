La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) aún requiere cerca de B/.7.56 millones para cubrir el déficit presupuestario y hacer frente a los compromisos financieros hasta finalizar el 2026, por lo que las autoridades universitarias continuarán gestionando recursos ante distintas instancias.

Esto ocurre luego de que el pasado 17 de noviembre la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobara un traslado de partida interinstitucional por B/.8,039,191, fondos que permitirán a la casa de estudios superiores atender compromisos salariales pendientes, entre ellos el pago de las dos quincenas correspondientes al mes de noviembre.

Sin embargo, este desembolso no representa una solución definitiva a las necesidades de la institución, que todavía debe conseguir los recursos para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones salariales y operativas.

Ante este escenario, el decano de la Facultad de Comunicación Social, Rodrigo Serrano, mencionó que se prevé que el próximo jueves las autoridades universitarias comparezcan nuevamente ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, con el propósito de gestionar los fondos que permitan cubrir los compromisos al mes de diciembre.