La UNACHI elimina sobresueldos, congela nombramientos y anuncia despidos administrativos ante recorte de B/.34 millones

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) anunció un plan de austeridad que incluye la eliminación de sobresueldos y gastos de representación de las máximas autoridades, el congelamiento de acciones de personal y la desvinculación de funcionarios administrativos, como respuesta a una crisis presupuestaria.

Mediante un comunicado firmado por el rector encargado Pedro González divulgado este 3 de julio, la administración universitaria informó que entre 2025 y 2026 la institución sufrió un recorte presupuestario superior a B/.34 millones, situación que compromete la sostenibilidad de las funciones de docencia, investigación y extensión.

“La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) atraviesa la crisis presupuestaria y financiera más severa de su historia institucional”, señala el documento.

Entre las medidas de aplicación inmediata destaca la eliminación de los sobresueldos y gastos de representación de las autoridades superiores, así como de los decanos y directores de los centros regionales universitarios. Además, se reducirá en un 40 % el sobresueldo del personal que ocupa cargos de dirección.

El plan también contempla la revisión de la estructura organizacional de la universidad, el congelamiento de nombramientos, reclasificaciones y licencias con sueldo, así como la desvinculación de personal administrativo.

La administración universitaria indicó que las acciones responden a los planteamientos realizados por la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación, entidades que solicitaron ajustes en los gastos operativos como condición para establecer una Mesa Técnica que analice alternativas para superar la crisis financiera.

Como parte de las medidas de mediano plazo, la UNACHI propone revisar la Ley 4 de 2006 y el Estatuto Universitario, además de elaborar un plan de retiro voluntario consensuado con las asociaciones de profesores y de empleados, e implementar plenamente la Carrera Administrativa Universitaria.

Las autoridades sostienen que las decisiones fueron adoptadas tras un análisis técnico de la situación financiera. “No son decisiones adoptadas a la ligera, sino parte de un conjunto articulado de acciones dirigidas a enfrentar, con transparencia y firmeza, la difícil coyuntura económica que atraviesa nuestra alma máter”, expresa el comunicado.