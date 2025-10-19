La Procuraduría investiga salida no autorizada de dos menores del Hogar Beatriz Jaén en Coclé

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Unidad Especializada de Desaparecidos y la Fiscalía Regional de Coclé, ha iniciado una investigación de oficio tras la salida no autorizada de dos menores de edad del Hogar Beatriz Jaén, un centro adscrito al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

Según informó la Procuraduría, las autoridades fueron alertadas sobre la situación y han iniciado las diligencias correspondientes para dar con el paradero de las menores y garantizar su protección integral.

La institución aseguró que ha reafirmado su compromiso con la protección de la niñez y la adolescencia, y mantiene coordinación con las instituciones competentes para el pronto esclarecimiento de los hechos.

Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de las menores a que se acerque a las autoridades competentes para colaborar en la investigación.