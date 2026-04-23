La primera dama da seguimiento a compromisos y avances en Isla Otoque

La primera dama de Panamá, Maricel de Mulino, realizó su tercera visita a Isla Otoque para dar seguimiento a compromisos adquiridos con la comunidad.

Durante la jornada, se presentaron avances en agua, conectividad, salud y apoyo social a familias vulnerables. Las acciones buscan mejorar de forma sostenible la calidad de vida mediante trabajo articulado entre instituciones y aliados.

“La primera vez que vine a Otoque fue por una solicitud de la comunidad. Pedían apoyo con cosas básicas: colchones, estufas, neveras, pero al llegar entendí que había mucho más por hacer”, comentó la primera dama en sus redes sociales.

Mencionó que “había falta de agua la mayor parte del tiempo, problemas de conexión y una clínica sin lo mínimo necesario. Pero también encontré algo más fuerte que todo eso: una comunidad con ganas reales de salir adelante”.

Maricel de Mulino indicó que más de 10 instituciones trabajan de forma continua y coordinada para atender las necesidades más urgentes y convertirlas en soluciones concretas.

Mencionó que se han dado avances reales como:

- Ya está en marcha el plan de cosecha de agua de lluvia para la comunidad.

- La AIG, con el programa Internet para Todos, está llevando conectividad a la isla.

- El MOP trabaja en el camino para unir Otoque Oriente y Occidente.

- Se impulsan proyectos de rehabilitación de los muelles, en coordinación con la AND y el Municipio de Taboga.

- MiAmbiente acompaña soluciones para el manejo de aguas residuales.

- Las ferias del IMA están llegando con alimentos a mejor precio.

- El Ministerio de Educación ya cuenta con los planos para la rehabilitación completa de la escuela, incluyendo un nuevo comedor y la construcción de una nueva vivienda para la maestra, que hoy se encuentra en condiciones muy deterioradas.