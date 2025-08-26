La potabilizadora de Chilibre opera al 90%

La planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre opera al 90% debido a la falla de una de sus bombas en la estación de agua tratada, la cual está siendo reparada por los especialistas, informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Se espera que las labores de reparación culminen en el menor tiempo posible, mientras tanto se verá afectado el suministro de agua potable en puntos de Panamá y San Miguelito principalmente los alejados de la red.

La entidad agradece a la ciudadanía el uso responsable del agua a fin de que puedan afectarse la menor cantidad de usuarios.