La Policía Nacional abrirá nueva estación en Altos de Los Lagos

La Policía Nacional (PN) informó que habilitará una estación policial para fortalecer la operatividad en Altos de Los Lagos, ubicado en Lago Norte, corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón.

“Dentro de las proyecciones, se estima que las instalaciones albergarán aproximadamente 60 unidades policiales, que atenderán a una población de alrededor de 10,200 personas”, explica el reporte oficial.

Se detalló que “con 806 metros cuadrados, la instalación contará con dormitorios, cocina, lavamático y área de recreación, brindando condiciones adecuadas para el despliegue efectivo de las unidades en el sector”.