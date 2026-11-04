La Policía detuvo a 946 personas en las últimas 24 horas

La Policía Nacional informó que aprehendió a 946 personas durante las últimas 24 horas, como parte de los operativos del Plan Firmeza a nivel nacional.

Del total, 90 fueron por oficio, 50 por faltas administrativas, 18 en flagrancia y una por microtráfico. Además, se realizaron 13 allanamientos, se decomisaron siete armas de fuego y 469 paquetes de presunta droga, y se recuperaron dos vehículos.

En materia de tránsito, se colocaron 946 boletas por infracciones, entre ellas 385 por exceso de velocidad, 43 por luces inadecuadas y 24 por embriaguez comprobada. Asimismo, 83 vehículos fueron removidos con grúa.