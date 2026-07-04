La Policía decomisó 201 paquetes de presunta droga en puerto del Pacífico

La Policía Nacional informó que en coordinación con el Ministerio Público y la Unidad Táctica Antidrogas, decomisó 201 paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos en el cabezal de un vehículo articulado estacionado en una terminal portuaria del Pacífico.Durante la operación, personal especializado inspeccionó y verificó la carga, logrando ubicar los paquetes escondidos en la estructura del cabezal del vehículo articulado. Tras el hallazgo, fue aprehendido un ciudadano panameño que quedó a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones y diligencias correspondientes. La Policía Nacional reiteró que continuará reforzando la seguridad en las instalaciones portuarias y el control de la cadena logística, con el objetivo de desarticular cualquier intento de tráfico de drogas.