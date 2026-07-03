La Policía capturó a 163 personas y decomisa drogas y armas en las últimas 24 horas

Un total de 163 personas fueron aprehendidas en las últimas 24 horas como resultado de los operativos desarrollados por la Policía Nacional en todo el país.

De acuerdo con el informe oficial, 114 de las capturas se realizaron por oficio, 27 por faltas administrativas, 15 en flagrancia y siete por delitos relacionados con microtráfico.

Durante las acciones policiales también se efectuaron 45 diligencias de allanamiento, que permitieron el decomiso de tres armas de fuego, 79 municiones, dos proveedores, 15 paquetes de presunta droga, tres carrizos y dos envoltorios con polvo blanco, además de cuatro bolsitas con presunta hierba seca y otras sustancias ilícitas. Asimismo, las autoridades lograron recuperar un vehículo con denuncia de hurto o robo.

En materia de tránsito, la Policía informó que fueron impuestas 969 infracciones por incumplir el Reglamento de Tránsito. Entre las faltas más recurrentes figuran 231 por exceder los límites de velocidad, 57 por circular con luces inadecuadas y ocho por conducir en estado de embriaguez comprobada.

Como parte de los operativos viales, 47 vehículos fueron removidos de la vía mediante grúas por incumplimientos a la normativa de tránsito.