La Policía aprehende a 151 personas en las últimas 24 horas

En las últimas 24 horas, la Policía Nacional aprehendió a 151 personas en el marco del Plan Firmeza. La entidad informó que de estas, 89 fueron por oficio, 47 por faltas administrativas, 11 en flagrancia y cuatro por microtráfico.

Según detalló la policía en un comunicado, se realizaron 19 diligencias de allanamiento, Además, se decomisaron dos armas de fuego, 36 municiones, 24 paquetes de droga, y se recuperaron cuatro vehículos.

En materia de tránsito, se detallaron que se colocaron 1,226 boletas, de las cuales 151 fueron por exceso de velocidad, 70 por luces inadecuadas, 33 por licencias vencidas, 22 por embriaguez comprobada y 11 por uso de celular mientras se conducía. Asimismo, se remolcaron 54 vehículos por diversas causas.