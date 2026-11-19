La Pintada atraviesa una difícil situación tras el terremoto del pasado 9 de octubre, que provocó afectaciones en viviendas e infraestructuras del distrito, alterando el funcionamiento de distintos servicios y actividades. Ina Daneth Rodríguez Castañeda, alcaldesa de La Pintada, reveló que los daños ocasionados por el movimiento sísmico y a las acciones que se adelantan para atender a las familias afectadas.

En una entrevista, Rodríguez Castañeda informó que “en el distrito se registraron 104 colapsos y 480 casos de afectaciones parciales, mientras que, en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), ya se encuentra en construcción un primer grupo de 20 viviendas”.

La alcaldesa señaló que “continuamos dando seguimiento a cada uno de los casos, en conjunto con las instituciones y representantes correspondientes, con el propósito de atender las necesidades de las familias damnificadas”.

Por otro lado, la jefa del gobierno local se refirió a la situación económica del distrito tras el cese de operaciones de la actividad minera y expresó que “nuestra posición es que cualquier iniciativa de desarrollo para la región debe traducirse en beneficios concretos para sus comunidades”.

En ese sentido, indicó que “esperamos que las propuestas del Gobierno contemplen inversiones en servicios básicos e infraestructura, especialmente en electricidad, caminos, salud y educación”. Asimismo, destacó la importancia de que los habitantes de La Pintada tengan acceso a oportunidades laborales que contribuyan a reactivar la economía local.