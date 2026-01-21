La licitación de la basura en San Miguelito se cae otra vez

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> La diputada Yarelis Rodríguez anunció que un grupo de diputados propuso la citación del director de la Autoridad de Aseo, Ovil Moreno, a la asamblea, ya que 'se ha visto que la comunidad se está quejando de que no se está cubriendo totalmente el manejo y la disposición de los desechos en algunos lugares y queremos saber cuál es el plan que tiene la autoridad para poder gestionar los residuos; esperamos realizar este cuestionario la próxima semana para que nos aclare varios puntos'.