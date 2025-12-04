La integración CSS-Minsa avanza en medio de debate

T.Jiménez | Con la creación de una Comisión especial y la solicitud para iniciar la construcción del nuevo Instituto Oncológico Nacional (ION), avanza el plan de integración CSS-Minsa. El presidente de la República, José Raúl Mulino, la semana pasada hizo un llamado a acelerar el plan de integración, señalando que “es una necesidad para reducir costos, resolver problemas y trabajar como una sola institución”.

El proyecto, que es respaldado por pacientes y algunos gremios médicos, también ha recibido cuestionamiento de otros grupos, como es el caso de la Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás (Amehst), quienes advierten que no debe permitirse el uso del dinero de los cotizantes para financiar la atención de personas no aseguradas.

En tanto, Julio Osorio, secretario de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), expresó que “estamos de acuerdo con el plan, pero antes de una integración, se debe dar una coordinación efectiva para que no se cometan los mismos errores de los años 70”. “No tenemos problema con la unificación, pero no es lo que estamos proponiendo, queremos por lo menos llegar hasta la integración”, dijo Osorio.

Por su parte, Enma Pinzón, de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (FENAECCD), quien respalda el plan, mencionó algunos obstáculos que ha tenido el proceso que los pacientes organizados han añorado hace años. “El primer obstáculo ha sido la falta de voluntad política, cosa que vemos superada en este gobierno. En segundo lugar, la oposición de varios gremios de la salud y de administrativos de los dos componentes MINSA y CSS”.