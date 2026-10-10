La Iglesia Católica pide serenidad, unidad y solidaridad en Panamá tras reciente terremoto

La Conferencia Episcopal Panameña emitió un comunicado oficial dirigido a toda la ciudadanía bajo el lema “Panamá, no estás sola. Unidos, con fe y solidaridad, saldremos adelante”, con el propósito de llevar consuelo y cercanía a las familias afectadas por el reciente sismo que sacudió el país. En su mensaje, los obispos reiteraron su compromiso pastoral y aseguraron que la Iglesia camina al lado de la población en estos momentos de angustia e incertidumbre.

En el comunicado se destaca un llamado a mantener la serenidad y atender únicamente a las informaciones de las autoridades competentes, evitando la difusión de rumores no verificados que puedan aumentar la preocupación. Asimismo, se exhorta a la comunidad a prestar especial atención y cuidado a los grupos más vulnerables, entre ellos niños, adultos mayores, enfermos y personas con discapacidad. Por su parte, la Conferencia Episcopal instó a los sacerdotes y agentes pastorales a mantener las parroquias como espacios abiertos de acogida, escucha y auxilio donde las condiciones de seguridad lo permitan.

Finalmente, los líderes eclesiásticos expresaron su gratitud hacia las autoridades, personal sanitario, cuerpos de emergencia y voluntarios por su labor incansable en favor de las personas damnificadas. De igual manera, agradecieron los mensajes de fraternidad y apoyo internacional enviados por cardenales, obispos y delegaciones de la Santa Sede, e invitaron al pueblo panameño a mantener la oración en familia y manifestar su fe mediante actos concretos de ayuda solidaria.