Nacionales

La IA presente en la campaña a la rectoría de la U. de Panamá

El uso de imágenes generadas por IA en propaganda electoral suele generar desconfianza y controversia, dicen expertos

La IA presente en la campaña a la rectoría de la U. de Panamá
Cortesía | Imagen de campaña del profesor Roberto Ah Chong.
La IA presente en la campaña a la rectoría de la U. de Panamá
Cortesía Universidad de Panamá.
La IA presente en la campaña a la rectoría de la U. de Panamá
E. González | Foto de Roberto Ah Chong en la Facultad de Administración y Contabilidad.
La IA presente en la campaña a la rectoría de la U. de Panamá
Cortesía | Imagen de campaña de la Decana Migdalia Bustamante.
La IA presente en la campaña a la rectoría de la U. de Panamá
ML | Fotografía de la Profesora Migdalia Bustamante en su oficina.
La IA presente en la campaña a la rectoría de la U. de Panamá
IG | Imagen de campaña del Prof. César A. García.
La IA presente en la campaña a la rectoría de la U. de Panamá
IG | Imagen de campaña del vicerrector José Emilio Moreno.
La IA presente en la campaña a la rectoría de la U. de Panamá
ML | Foto de José E. Moreno en su oficina.
La IA presente en la campaña a la rectoría de la U. de Panamá
Cortesía | Foto de campaña del Prof. Denis Chávez.
La IA presente en la campaña a la rectoría de la U. de Panamá
ML | Denis Chavéz durante su postulación.
La IA presente en la campaña a la rectoría de la U. de Panamá
ML | Foto de César Augusto García en la U. de Panamá.
Redacción
13 de abril de 2026

El uso de la inteligencia artificial se hace cada vez más evidente en el día a día, y las campañas electorales al cargo de rector de la Universidad de Panamá no son la excepción; sin embargo, se recomienda tener mucho cuidado con el uso de estas herramientas.

Ernesto Morales, especialista en inteligencia artificial, explica que se tergiversa la imagen final que se presenta porque la IA no representa fielmente a una persona latina.

“Crear imágenes en inteligencia artificial para producir personas es un poco delicado, porque los rasgos para generar imágenes, sobre todo en personas latinas, se basan mucho en el entrenamiento que tuvo la inteligencia artificial, que no fue con gente latina, sino con gente de la India. Así que, en algunas campañas, se notará que los rasgos son diferentes y se afecta bastante la imagen final que se produce”, explicó el director de Global Internet Corp.

“En temas de marketing, es necesario entender qué tipo de herramienta se está utilizando para conocer qué tipo de datos personales está usando la IA para crear los artes”, planteó Candy Cheng, fundadora de Uno Decide.

  • $!La IA presente en la campaña a la rectoría de la U. de Panamá
  • $!La IA presente en la campaña a la rectoría de la U. de Panamá
  • $!La IA presente en la campaña a la rectoría de la U. de Panamá
  • $!La IA presente en la campaña a la rectoría de la U. de Panamá
  • $!La IA presente en la campaña a la rectoría de la U. de Panamá
Tags:
Universidad de Panamá
|
IA
|
aspirante a la rectoría
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR