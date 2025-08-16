La Gran Terminal Nacional de Transporte de Albrook celebra sus 25 años

Con una actividad familiar llena de alegría y tradición, se celebró el 25 aniversario de la Gran Terminal Nacional de Transporte en Albrook.

La conmemoración tuvo lugar en el Paseo Central, donde los asistentes disfrutaron de una variada agenda cultural que incluyó presentaciones artísticas, conjuntos folclóricos y espectáculos infantiles.

Miriam Moreno, gerente general de la terminal, destacó durante el acto:“Esta terminal es de gran importancia y hoy celebramos estos 25 años junto a nuestros usuarios, siempre con el compromiso de brindar el mejor servicio”.

La jornada festiva concluyó con el corte y la degustación de un enorme pastel inspirado en la Gran Terminal, que fue compartido entre todos los presentes.