$!La falta del agua golpea ahora al centro de la ciudad capital

La crisis por la falta de agua potable en Panamá no solo es un problema del interior del país, sino también del centro de la ciudad, ya que, en las últimas semanas, residentes de los corregimientos de Betania, Bella Vista y San Francisco han comenzado a enfrentar interrupciones cada vez más frecuentes en el suministro.

En Betania, el representante Humberto Echeverría expresó que, “hemos tenido acercamientos con la dirección metropolitana del Idaan y hasta el momento no nos dan luces de lo que realmente sucede; solo nos dicen que están trabajando en eso. No tenemos una respuesta clara de lo que está pasando y menos de cómo se va a resolver”.

Echeverría detalló que sectores como La Gloria, El Dorado, Dos Mares, El Avance 1, El Avance 2, Villa de las Fuentes y Santa María están entre los más afectados. Este último caso indicó, resulta particularmente llamativo, ya que no se trata de una zona elevada.

Por su parte, el representante del corregimiento de Bella Vista, César Kiamco, detalló que “los problemas van más allá de interrupciones momentáneas y responden a deficiencias estructurales y falta de inversión técnica en el sistema”.

Kiamco enfatizó que, aunque en términos generales el corregimiento cuenta con agua potable, los residentes reportan interrupciones cada vez más prolongadas y pueden extenderse por horas e incluso días.

En este sentido el recién nombrado director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Manuel Tercero González, subrayó en declaraciones recientes: “Lo más prioritario es dotar de recursos al personal y, sobre todo, realizar la valoración de todas las potabilizadoras para poder aumentar los caudales, inyectar más agua a la red y lograr que el suministro llegue a más personas”.