$!La designación de dos magistrados es recibida con amplia aprobación

La designación de dos nuevos magistrados ha sido bien recibida por la mayoría de la comunidad judicial del país, la cual considera que brindarán agilidad y experiencia a la Corte Suprema de Justicia.

Mediante la resolución 107-25, el Consejo de Gabinete nombró a Gisela del Carmen Agurto Ayala como magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral CSJ, en reemplazo del magistrado Cecilio Cedalise Riquelme. Mientras que, la resolución 108-25, nombró a Carlos Ernesto Villalobos Jaén como magistrado de la Sala Primera de lo Civil en reemplazo de la magistrada Ángela Russo Mainieri.