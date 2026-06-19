La Corte reprograma audiencia en proceso contra Nando Meneses

El proceso judicial que se le sigue al exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Nando Meneses, sufrió nuevos giros en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, luego de que se determinara la reprogramación de una audiencia clave y se otorgara una extensión de tiempo para investigar otra de las vertientes del caso.

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Diana García, pospuso para el próximo 24 de agosto de 2026, a las 8:30 a.m. (Sala 2), la audiencia en la que se evaluará la solicitud de acumulación de causas. El exdirector es investigado por presuntos delitos contra la administración pública, bajo la modalidad de peculado doloso agravado.

La decisión del tribunal se fundamentó en que varios de los ciudadanos vinculados al expediente no han podido ser notificados formalmente, debido a que algunos de ellos han desatendido de manera reiterada los llamados del Ministerio Público.

El objetivo de esta solicitud es unificar las carpetillas relacionadas con supuestos delitos de peculado y blanqueo de capitales, un expediente que involucra directamente al exdirector del IFARHU y a otras 31 personas, entre imputadas e indiciadas.

En el acto judicial celebrado este jueves 18 de junio, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal superior Azucena Aizpurúa, mientras que la defensa del principal investigado recayó en el abogado particular Omar Jaén.