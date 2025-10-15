La Biblioteca Nacional anunció que no brindará servicios los sábados por falta de recursos

A través de un comunicado, la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R., anunció que no podrá ofrecer sus servicios acostumbrados los días sábados, hasta nuevo aviso.

Explicaron que la medida se tomó “debido a limitaciones operativas ocasionadas por la falta de recursos presupuestarios del presente año fiscal 2025, los cuales se mantienen pendientes de recibir para su normal funcionamiento”.

Agregaron que, “a partir de la fecha estarán atendiendo de lunes a viernes en el horario regular de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.”.

“Con sumo pesar lamentamos la incomodidad que esta situación cause. Agradecemos profundamente su comprensión y respaldo en estos momentos”, concluyeron en el escrito.