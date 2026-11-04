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La Autoridad de Aseo habilita cuatro puntos de reciclaje durante los desfiles patrios

La Autoridad de Aseo habilita cuatro puntos de reciclaje durante los desfiles patrios
Redacción Web
04 de noviembre de 2026

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) anunció que habilitará cuatro Puntos Limpios en la ciudad de Panamá para que los asistentes a los desfiles patrios puedan separar y depositar correctamente sus residuos.

Los espacios estarán ubicados en la avenida Balboa, específicamente en el Mercado del Marisco y el Mirador del Pacífico. Mientras que en Vía España se instalarán en el Rey de Vía España y en la entrada de Vía Argentina.

La iniciativa busca promover el reciclaje y mantener limpios los espacios públicos durante las actividades de celebración de las fiestas patrias.

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