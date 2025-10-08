La ATTT podrá multas con el sistema RFID desde noviembre

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció que a partir de noviembre entrará en vigor la segunda fase de aplicación de multas mediante el sistema de Identificación por Radiofrecuencia (RFID), con el objetivo de reforzar la seguridad vial durante las festividades patrias.

De la ATTT, detallaron que "las unidades detectadas que infrinjan la normativa comenzarán a recibir la multa correspondiente a la infracción cometida".

Entre las infracciones que serán detectadas automáticamente por el sistema se encuentran:

- Seguro no vigente

- Revisado vehicular no actualizado

- Infracciones de tránsito pendientes.

De la autoridad instaron a todos los conductores "a verificar y actualizar su documentación vehicular antes del 31 de octubre para evitar sanciones y contribuir a que las celebraciones de Fiestas Patrias se desarrollen en un ambiente de máxima seguridad vial".

El sistema RFID es una tecnología de reconocimiento automático que permite identificar vehículos a través de etiquetas adheridas, que son leídas por sensores que utilizan ondas de radio.