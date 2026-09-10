La ATTT inspecciona 700 vehículos de transporte selectivo a nivel nacional

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizó una jornada de inspección técnica y verificación documental a unidades del transporte selectivo en la sede de una prestataria en el sector de Llano Bonito, informó la institución.

Durante la actividad, el director general de la ATTT, Nicolás Brea, resaltó la importancia de estas fiscalizaciones. “Este tipo de acciones van en beneficio tanto del transportista como del usuario, que realmente es a quien nos debemos ambas partes”, indicó. Brea también exhortó a las demás organizaciones del transporte selectivo a acercarse a la institución para coordinar revisiones similares en sus flotas.

Para aprobar la inspección, los taxis debieron presentar su documentación legal al día: certificado de operación, registro único vehicular, póliza de seguro y revisado vigente. Los inspectores evaluaron además el estado mecánico, las condiciones exteriores, el sistema de iluminación, la visibilidad, el estado de las llantas, el interior del vehículo y la presencia de equipos de emergencia, como extintor, triángulo de seguridad y gato hidráulico. Entre las faltas más recurrentes se detectaron rotulaciones no autorizadas en diversas partes de la carrocería e instalación de luces decorativas.

La ATTT informó que a la fecha ha inspeccionado aproximadamente 700 vehículos, entre taxis, unidades del Servicio Especial de Turismo, transporte público y buses colegiales. Asimismo, la institución anunció que mantendrá estas verificaciones de forma continua en distintos sectores del país, como parte de su plan integral para elevar los estándares del servicio de transporte público terrestre.