"Yo hubiera brillado en esto", dice Bolt sobre los Ultimate Championships

"Yo hubiera brillado en este tipo de momentos, una pena que se haya creado ahora": la leyenda del atletismo Usain Bolt dio la bienvenida a los Ultimate Championships, el evento que se estrena este viernes en Budapest.

Esta nueva competición reúne durante tres días a la élite del atletismo a modo de broche de oro de la temporada y está prevista cada cuatro años, en las temporadas en las que no haya Juegos Olímpicos ni Mundial al aire libre.

"Yo vivía para correr contra los mejores (...) Estoy feliz de estar aquí" aunque sea en un rol de embajador, señaló este jueves el mito jamaicano, retirado desde 2017, después de una carrera que incluyó ocho títulos olímpicos y once mundiales.

Los Ultimate Championships pretenden dar mayor impulso mediático al atletismo, con un formato novedoso y primas inéditas para los participantes.

"Es genial ver cómo el atletismo intenta tomar una nueva dirección y hacer algo más excitante, mostrar que este deporte está aquí para quedarse. Estoy feliz", afirmó Bolt, de 40 años.

Alejado de los focos desde su retirada, Bolt aceptó este papel de emblema y embajador de la competición.

"Cuando Seb Coe (el presidente de World Athletics) me habló de esto, estaba claro para mí que tenía que participar de alguna manera", afirmó.

El plusmarquista mundial de 100 m (9.58) y 200 m (19.19) valoró especialmente las primas económicas de estos Ultimate Championships, donde cada campeón recibirá 150.000 dólares, que es más del doble de la cantidad que recompensa un título mundial.

"Veo eso genial para el deporte. Eso incita a los atletas a dar su máximo nivel. Es una pena para mí no haberlo vivido, pero estoy feliz por los atletas de ahora", aseveró.