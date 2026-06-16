La Arquidiócesis de Panamá envía 35,000 hostias a Cuba ante escasez para la eucaristía

Ante la escasez que afecta la producción de hostias en Cuba, la Arquidiócesis de Panamá informó que envió 35,000 hostias destinadas a apoyar la celebración de la Santa Eucaristía en diversas comunidades eclesiales de la isla.

Las hostias fueron elaboradas por las Hermanas del Monasterio de la Visitación de Panamá, quienes colaboraron en esta iniciativa con generosidad y espíritu de servicio. Para asegurar su adecuada conservación durante el traslado, fueron envasadas al vacío antes de su envío.

La Arquidiócesis de Panamá agradeció además a COPA Airlines por las gestiones que hicieron posible el transporte gratuito de esta ayuda fraterna hasta Cuba, permitiendo su llegada oportuna a las comunidades que más lo necesitan.

“La Eucaristía es el sacramento de la unidad. En torno al mismo Pan de Vida nos reconocemos hermanos y miembros de un solo Cuerpo. Por eso, cuando una comunidad carece de lo necesario para celebrar este misterio, sentimos el deber evangélico de tender la mano y acompañarla”, expresó la Arquidiócesis de Panamá en una carta firmada por el arzobispo José Domingo Ulloa.