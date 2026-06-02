La APEDE pide que se concrete la renuncia de la rectora de la UNACHI y transparencia en las investigaciones

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) expresó su preocupación por la situación que atraviesa la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), a la que considera una institución clave para la educación superior y la movilidad social en el país.

El gremio señaló que es indispensable que se concrete la renuncia de la rectora para garantizar que las investigaciones anunciadas se desarrollen con transparencia, independencia y respeto al debido proceso. APEDE afirmó que esto permitirá esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Asimismo, destacó la importancia de que el proceso avance con celeridad y que la ciudadanía reciba información clara, sin afectar el funcionamiento académico ni administrativo de la universidad.

Sobre los posibles ajustes administrativos o salariales que puedan discutirse en torno a la universidad, APEDE considera que cualquier decisión debe sustentarse en estudios técnicos, criterios objetivos y dentro del marco legal correspondiente.

Además, el gremio empresarial reiteró que la educación superior pública es un pilar del desarrollo nacional y que debe protegerse la continuidad de las clases y la estabilidad institucional mientras se realizan las investigaciones.