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La APEDE pide que se concrete la renuncia de la rectora de la UNACHI y transparencia en las investigaciones

La APEDE pide que se concrete la renuncia de la rectora de la UNACHI y transparencia en las investigaciones
ML | La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).
Redacción Web
02 de junio de 2026

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) expresó su preocupación por la situación que atraviesa la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), a la que considera una institución clave para la educación superior y la movilidad social en el país.

El gremio señaló que es indispensable que se concrete la renuncia de la rectora para garantizar que las investigaciones anunciadas se desarrollen con transparencia, independencia y respeto al debido proceso. APEDE afirmó que esto permitirá esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Asimismo, destacó la importancia de que el proceso avance con celeridad y que la ciudadanía reciba información clara, sin afectar el funcionamiento académico ni administrativo de la universidad.

Sobre los posibles ajustes administrativos o salariales que puedan discutirse en torno a la universidad, APEDE considera que cualquier decisión debe sustentarse en estudios técnicos, criterios objetivos y dentro del marco legal correspondiente.

Además, el gremio empresarial reiteró que la educación superior pública es un pilar del desarrollo nacional y que debe protegerse la continuidad de las clases y la estabilidad institucional mientras se realizan las investigaciones.

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