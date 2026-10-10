La AIG habilita plataforma digital para reportar daños por situaciones de emergencias

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) habilitó un nuevo servicio digital en la plataforma Panamá Conecta, a través de la dirección Panamaconecta.gob.pa, para que los ciudadanos puedan reportar afectaciones ocasionadas por situaciones de emergencia, sin necesidad de registrarse ni crear una cuenta.

Según informó la AIG, esta herramienta permite notificar daños en viviendas, edificios, calles y servicios, con el propósito de facilitar el registro de la información para su evaluación y posterior atención por parte de las entidades competentes.

Para utilizar el servicio, los ciudadanos deben ingresar al portal Panamá Conecta y seleccionar el aviso rojo identificado como “Reportar afectación”. Posteriormente, deberán elegir el tipo de daño registrado, indicar su nivel de gravedad y describir brevemente lo ocurrido, proporcionando los detalles necesarios para facilitar la evaluación del caso.

Asimismo, el formulario solicita la ubicación exacta del lugar afectado y permite adjuntar fotografías que documenten los daños. Los usuarios también deberán completar sus datos de contacto, incluyendo nombre, número de teléfono y correo electrónico, para luego verificar la información y enviar el reporte.

No obstante, la AIG aclaró que, en caso de que existan personas atrapadas o heridas, se debe llamar primero al 911, ya que el formulario digital está destinado exclusivamente al registro de daños y afectaciones y no sustituye la línea de emergencias ni constituye un mecanismo para solicitar asistencia inmediata.

Finalmente, la entidad destacó que continúa impulsando herramientas digitales para facilitar el acceso a los servicios públicos y ofrecer a la ciudadanía mecanismos sencillos y directos para reportar situaciones que requieran evaluación y atención institucional.