Izan las banderas de EE.UU., Panamá e Israel como símbolo de hermandad

Este viernes 6 de marzo se realizó un acto, en la Comunidad Apostólica Hosanna, donde se dio la izada de las banderas de Estados Unidos, Panamá e Israel.

La actividad compartida por la Embajada Cristiana internacional de Jerusalen en Panamá y por la embajada de Israel en Panamá, fue catalogada como un “acto lleno de honor, fe y unidad”.

El momento reunió a representantes de la Alianza Evangélica de Panamá, Alianza por las Naciones, la International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ Panamá), la Embajada de Israel y miembros de la comunidad judía de Panamá.

“Fue un tiempo hermoso donde declaramos bendición sobre las naciones y reafirmamos nuestro amor y apoyo a Israel, recordando la fidelidad de Dios y su propósito eterno para su pueblo”, agregaron en un comunicado compartido en sus redes sociales.

Destacaron en el escrito que “hoy proclamamos que Panamá bendice a Israel y que el amor por Sion sigue creciendo en nuestros corazones”.