Investigan asesinato del representante de Tolé

El Ministerio Público mantiene abiertas varias líneas de investigación tras el asesinato de Juan Ruperto De Gracia Murillo, representante del corregimiento de El Veladero de Tolé. Las autoridades desarrollan diligencias tanto en la residencia donde el político fue interceptado, como en el sector de Llano Limón, lugar donde fue hallada e incinerada una camioneta Honda CRV utilizada por los sicarios, la cual mantenía una denuncia por robo en Tocumen.

El violento ataque no solo cobró la vida del funcionario de 40 años, sino que dejó heridas a otras cinco personas, entre ellas adultos de diversas edades y un menor de tres meses.

De Gracia, quien militaba en el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y cumplía su segundo periodo consecutivo, ya había sobrevivido a un atentado en marzo de 2022, cuando su vehículo recibió cerca de 30 impactos de bala. Desde el PRD lamentaron el fallecimiento y resaltaron la inseguridad en el país.