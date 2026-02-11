$!Invertirán más de 1 millón de dólares en el parque de Brisas

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, informó que se invertirá más de 1 millón de dólares en el parque central de Brisas del Golf, como parte de un plan integral para recuperar espacios públicos.

Destacó que “si hay algo que nos hemos propuesto en esta administración es recuperar los espacios que son de uso público y que no están en régimen público”.

Durante el Consejo Municipal de San Miguelito, Hernández recordó que el año pasado el parque de Brisas fue recuperado legalmente y ahora pertenece al Municipio de San Miguelito, dejando de estar a nombre de promotoras o personas jurídicas. Detalló que los recursos serán del Fondo de Descentralización y que el proyecto contempla áreas recreativas y un espacio destinado a comercios formales.

Con respecto al operativo de demolición llevado a cabo ayer, indicó que “esperamos que sea el último”. Según la Alcaldía, la meta para 2026 es recuperar 15 espacios públicos.

“Estuve recibiendo más de 300 reportes de agradecimiento de parte de vecinos. Esperamos que el proyecto siga adelante”, agregó Iván Cheribin, representante de Rufina Alfaro.