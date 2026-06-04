Inversión estratégica de Naturgy transforma la infraestructura eléctrica local

En Santiago de Veraguas, se ha modernizado la red eléctrica con el soterrado de cables en Avenida Santa Coloma y Avenida Central, migrando la infraestructura aérea a subterránea.

El cambio reduce las interrupciones por viento y lluvia, minimiza los riesgos por líneas caídas y embellece el paisaje urbano al eliminar postes y cableado, favoreciendo la actividad comercial.

El proyecto con una inversión de 6 millones, supera el 60% del avance, incluyendo media tensión, transformadores y centro de maniobras.