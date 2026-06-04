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Inversión estratégica de Naturgy transforma la infraestructura eléctrica local

Inversión estratégica de Naturgy transforma la infraestructura eléctrica local
Inversión estratégica de Naturgy transforma la infraestructura eléctrica local
04 de junio de 2026

En Santiago de Veraguas, se ha modernizado la red eléctrica con el soterrado de cables en Avenida Santa Coloma y Avenida Central, migrando la infraestructura aérea a subterránea.

El cambio reduce las interrupciones por viento y lluvia, minimiza los riesgos por líneas caídas y embellece el paisaje urbano al eliminar postes y cableado, favoreciendo la actividad comercial.

El proyecto con una inversión de 6 millones, supera el 60% del avance, incluyendo media tensión, transformadores y centro de maniobras.

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