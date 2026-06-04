Lamentan el fallecimiento del abogado Carlos Herrera Morán

Este jueves, 4 de junio, el Colegio Nacional de Abogados (CNA) informó sobre el fallecimiento de su agremiado, el jurista Carlos Herrera Morán.

Herrera Morán fue exfiscal auxiliar, profesor universitario, defensor de los derechos humanos y dirigente estudiantil.

A lo largo de su trayectoria formó parte de diversas Juntas Directivas del Colegio Nacional de Abogados y presidió importantes comisiones de trabajo, contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento de la organización y al desarrollo del ejercicio profesional del derecho.

Del Colegio Nacional de Abogados indicaron que “oportunamente se dará a conocer la información relacionada con las honras fúnebres y el sepelio, para conocimiento de sus agremiados y de la comunidad jurídica en general”.