Inundaciones afectan a más de mil personas en Changuinola

Cerca de 702 viviendas y 1,154 personas han resultado afectadas por las inundaciones en el distrito de Changuinola, Bocas del Toro.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene el monitoreo y la atención de las emergencias provocadas por las fuertes lluvias en distintos sectores del país.

En Changuinola, 21 personas fueron evacuadas y 98 permanecen en albergues habilitados.

Los centros de alojamiento reportados son la Escuela Puente Blanco, en Finca 51, donde permanecen 16 familias, para un total de 72 personas; la Escuela Mariano Tomás, en La Mesa, con una familia y 10 personas; y la Escuela de California, en Finca 51, con cuatro familias y 16 personas.

Como parte de las labores de respuesta, equipos de emergencia realizaron además el rescate de 12 personas en el corregimiento de La Mesa, entre ellas cuatro adultos y ocho niños.

La Gobernación de Bocas del Toro, Sinaproc y la Junta Técnica mantienen la coordinación y evaluación de las afectaciones en diferentes puntos de la provincia.

El Cuerpo de Bomberos reiteró a la población la recomendación de no cruzar ríos ni zonas inundadas y seguir las indicaciones de las autoridades.