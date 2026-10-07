Instituto Oncológico: Casos de cáncer de mama aumentaron 13.7% en Panamá entre 2024 y 2025

El cáncer de mama sigue siendo un desafío para la salud de las mujeres en Panamá. Los registros del Instituto Oncológico Nacional (ION) muestran que los casos aumentaron de 1,144 en 2024 a 1,301 en 2025, un incremento de 13.7%. En lo que va de 2026, el ION contabiliza 591 casos.

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó que ante este escenario, el ION reforzó durante octubre el llamado a las mujeres a mantener sus controles y realizarse las pruebas de detección sin esperar a presentar síntomas.

El director general del ION, Julio Javier Santamaría Rubio, explicó que el cáncer puede desarrollarse durante un período sin producir molestias, por lo que la ausencia de síntomas no significa que no exista enfermedad. “Detectarlo a tiempo salva vidas”, enfatizó.

Santamaría destacó el papel de la mamografía para identificar alteraciones en la mama antes de que puedan ser detectadas mediante la palpación. Por ello, recomendó incorporar este examen a los controles de salud y establecer una fecha fija para realizarlo, sin limitarlo al mes de octubre.

Una lesión puede crecer sin generar síntomas y, cuando aparece un bulto que ya puede palparse, la enfermedad podría encontrarse en una etapa más avanzada, explicó el especialista.

El ION también recordó durante octubre la importancia de la detección temprana del cáncer de próstata. En 2024, el instituto registró 581 casos de esta enfermedad.

Santamaría señaló que los hombres deben consultar con su médico sobre las pruebas de detección, entre ellas el antígeno prostático específico (PSA) y la evaluación clínica. También destacó la importancia de los antecedentes familiares, debido a que quienes tienen familiares cercanos que hayan padecido cáncer de próstata pueden presentar un mayor riesgo.

El especialista explicó que atender a pacientes cuando el cáncer ya está avanzado puede requerir tratamientos más complejos, entre ellos cirugía, radioterapia y quimioterapia. Aunque los avances científicos han permitido mejorar la sobrevida de los pacientes, insistió en que el objetivo debe ser detectar la enfermedad lo más temprano posible.

“Lo que buscamos es una población saludable, mujeres y hombres sin síntomas que sean responsables”, afirmó.