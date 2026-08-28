$!Influencers toman los espacios de periodistas sin tener formación

Cada vez es más común observar a influencers y creadores de contenido desempeñando funciones que tradicionalmente han sido asociadas con el trabajo periodístico.

Su presencia ya no se limita únicamente a las redes sociales, sino que también han comenzado a ganar espacios en medios de comunicación tradicionales, lo que genera interrogantes sobre el futuro de la profesión y la preparación necesaria para informar a la sociedad.

Zailary Chávez, presidenta del Consejo Nacional de Periodismo (CNP), señaló que: “Esto no es una situación de ahora, esto se da desde hace muchísimos años, donde hay personas que están ejerciendo en medios de comunicación sin tener la debida formación”.

Chávez resaltó que, “nosotros como Consejo Nacional de Periodismo siempre apostamos por la profesionalización de los comunicadores, lo que hace una diferencia entre un medio de comunicación y una persona con una red social.

Por su parte, Pedro Solís, presidente de la Asociación Panameña de Radiodifusión (APR), sostuvo que “los medios de comunicación tradicionales sí mantienen una responsabilidad en la verificación de los contenidos que divulgan”.

Solís aseguró que actualmente la radio, la televisión y la prensa escrita procuran evitar la difusión de noticias no verificadas, precisamente por la responsabilidad que tienen ante sus audiencias.

¿Qué hacer’

Sobre las medidas que deben implementar los medios de comunicación, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas (Conape), Lorenzo González indicó que “las cadenas de televisión y emisoras de radio no pueden desmantelar sus redacciones para abaratar costos. Deben exigir la titulación en Periodismo o Comunicación Social para quienes lideren espacios informativos y de análisis de coyuntura”. Y mencionó que, “desde el Conape impulsamos la dignificación de la profesión”.