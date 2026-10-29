Incumplir las normas del Metro de Panamá puede costar hasta $3,000

Los usuarios del Metro de Panamá pueden enfrentar multas que van desde los $100 hasta los $3,000 por incumplir las normas de seguridad y convivencia dentro de las instalaciones, entre ellas cruzar la línea amarilla, activar las alarmas de emergencia sin justificación e ingresar a las vías del tren.

Recientemente, un caso de una supuesta multa de $500 impuesta a un usuario en la estación de Las Mañanitas se dio a conocer a través de las redes sociales. Según el relato del afectado, el incidente ocurrió cuando intentaba abordar un tren y la puerta lo golpeó. Posteriormente, aseguró que siete unidades policiales acudieron a buscarlo para aplicarle la sanción.

La mayor Mebellyn González, encargada de la seguridad del Metro de Panamá por parte de la Policía Nacional, detalló que “nosotros como autoridad nos encargamos de guardar la seguridad de los usuarios, sin embargo, hay situaciones donde tenemos que interferir, todo basándonos en el reglamento interno de la entidad transportista”.

Aunque, el Metro de Panamá no se ha pronunciado públicamente sobre este caso, ni ha informado sobre la cantidad de multas impuestas por este tipo de situaciones.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 628 del 20 de octubre de 2020, establece que: las faltas leves contemplan sanciones de entre $100 y $150 e incluyen comer dentro de las instalaciones o vagones, arrojar basura fuera de los recipientes destinados para ello, correr en los andenes, incumplir la formación de filas, cruzar la línea amarilla y distribuir propaganda.

En tanto, las infracciones moderadas pueden acarrear multas de entre $151 y $300. En esta categoría se encuentra desobedecer las indicaciones del personal operativo del Metro o reincidir en faltas consideradas leves.

Por su parte, las infracciones graves o muy graves pueden ser sancionadas con multas de hasta $3,000. Entre las conductas contempladas figuran destruir o deteriorar las instalaciones, ingresar a las vías férreas, utilizar los mecanismos de emergencia sin una causa justificada, portar armas de fuego u objetos punzocortantes, transportar materiales inflamables o pirotécnicos y agredir físicamente al personal.