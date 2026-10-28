Bancos cerrarán por Fiestas Patrias; centros comerciales operarán con normalidad

Los bancos a nivel nacional operarán hasta mediodía el lunes 2 de noviembre por el Día de los Difuntos y permanecerán cerrados del martes 3 al jueves 5 y el martes 10 de noviembre por las Fiestas Patrias, mientras que los centros comerciales abrirán con normalidad.

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), informó que sus oficinas administrativas sí permanecerán cerradas todo el día 2 de noviembre, además de los días 3, 4, 5 y 10.

La SBP precisó que durante esas fechas quedarán suspendidos los términos procesales y administrativos, según corresponda, por tratarse de días de duelo y fiesta nacional establecidos en el Código de Trabajo. La institución recomendó a los usuarios adelantar sus trámites y utilizar cajeros automáticos, banca en línea y banca móvil durante los días de cierre.

Pese al cierre bancario, la actividad comercial no se detendrá. Los centros comerciales operarán en su horario regular, por lo que los consumidores podrán realizar compras. A su vez, los centros comerciales preparan agendas especiales para recibir a los compradores durante el asueto patrio, con horarios extendidos, activaciones familiares, desfiles alusivos a las efemérides y promociones, por lo que se espera una alta afluencia de visitantes en esos días pese al cierre del sistema bancario presencial.