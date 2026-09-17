Incautan más de 5.5 toneladas de droga en operativo marítimo al sur de Punta Burica

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Chiriquí, en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), decomisó 5,529 paquetes de presunta sustancia ilícita durante un operativo ejecutado la madrugada de este jueves 17 de septiembre en alta mar, al sur de Punta Burica, en el distrito de Barú.

La diligencia se concretó a través de labores de patrullaje e interdicción contra el tráfico marítimo ilícito en la zona, informó la entidad en un comunicado.A bordo de la embarcación interceptada viajaban dos ciudadanos colombianos, quienes fueron aprehendidos y puestos a órdenes del Ministerio Público junto con el cargamento incautado.