Incautan 2,560 paquetes de droga y aprehenden a tres ecuatorianos en Chiriquí.

Un total de 2,560 paquetes de presuntas sustancias ilícitas fueron incautados al sur de Punta Burica, en el distrito de Barú, durante una operación conjunta entre la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Chiriquí y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

La intervención se concretó el pasado 2 de noviembre durante labores de patrullaje marítimo, en las que las autoridades interceptaron una embarcación que transportaba los bultos con los estupefacientes. En el procedimiento fueron aprehendidos tres ciudadanos ecuatorianos que viajaban a bordo.

Tras el decomiso, la Procuraduría General de la Nación confirmó que los sospechosos y las evidencias quedaron a órdenes de los Tribunales de Justicia para los trámites correspondientes bajo el debido proceso.