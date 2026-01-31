Inauguran parque temático de dinosaurios en Panamá Norte

La Alcaldía de Panamá inauguró este sábado, 31 de enero de 2026, el parque temático “Tierra Jurásica” en Panamá Norte.

En un comunicado, la alcaldía capitalina indicó que chicos y grandes apreciaron las enormes figuras que se movían y emitían sonidos de cada una, según la especie y que traslada a los visitantes a un viaje de hace más de 60 millones de años cuando los dinosaurios poblaban el mundo.

Asimismo, resaltaron que el evento de inauguración contó con un programa de actividades recreativas, culturales y musicales que se realizó en coordinación con la Junta Comunal de Chilibre.

La Alcaldía de Panamá subrayó que agradece a todos los panameños el apoyo al visitar cada uno de los parques temáticos en todo el distrito, que permanecerán abiertos durante un año, confiando en el buen uso que le darán a estas exposiciones.