Inauguran nuevo Centro Educativo Buena Vista, en Veraguas

Alrededor de 40 estudiantes, maestros y padres de familia inauguraron el nuevo Centro Educativo Buena Vista, en la provincia de Veraguas, una obra moderna y cómoda diseñada para fortalecer la calidad del aprendizaje y brindar mejores oportunidades a los estudiantes de la comunidad.

El viceministro Administrativo de Educación, Roberto Sevillano, detalló que el proyecto contempla dos aulas teóricas, un salón de apoyo y un preescolar con área de juego cercada, espacios que permitirán desarrollar procesos pedagógicos en ambientes más seguros y adecuados.

El proyecto, ejecutado por el Ministerio de Educación (Meduca), con una inversión de B/. 1,130,264.52, incluye además una cocina comedor, un módulo de servicios sanitarios tipo II, monumento, plaza cívica, asta de la bandera y cobertizo, elementos que facilitan el desarrollo de actividades escolares y comunitarias.

Para garantizar el funcionamiento óptimo de la escuela, la empresa constructora Calypso Investment Corp. instaló conexiones y suministro de tuberías de agua, un tanque séptico, dos tanques de agua, así como un sistema de alarma contra incendios con señalización, lo que fortalece la seguridad del plantel.

La infraestructura también cuenta con un sistema fotovoltaico de 10 KVA y un módulo de letrina tipo I, lo que amplía la capacidad de abastecimiento y operación. Como parte de los trabajos complementarios, se efectuó la pintura general de aulas y dormitorios existentes, y se colocó en el techo el nombre oficial de la escuela para su identificación.

La inauguración del Centro Educativo Buena Vista representa un avance significativo para la región y reafirma el compromiso del Gobierno Nacional de ofrecer instalaciones dignas, seguras y funcionales que impulsen el desarrollo académico y social de niños y jóvenes.