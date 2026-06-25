Inauguran la XI Conferencia Ministerial de la Comunidad de las Democracias en Panamá

El presidente José Raúl Mulino realizó la apertura oficial de la XI Conferencia Ministerial de la Junta de Gobierno de la Comunidad de las Democracias (CoD), un foro de alto nivel que reunió en Panamá a representantes gubernamentales comprometidos con la promoción de los valores democráticos, los derechos humanos y la cooperación internacional.

El mandatario panameño advirtió sobre las crecientes amenazas que enfrentan las democracias en el mundo, entre ellas la desconfianza ciudadana, la desinformación, la desigualdad y la expansión del crimen organizado transnacional.

Le correspondió al ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, dirigir los debates durante el evento, el cual fue presidido por el secretario general de la Comunidad de las Democracias, Mantas Adomėnas.

Durante el desarrollo del encuentro, el canciller Martínez-Acha Vásquez destacó la importancia de fortalecer la cooperación entre las democracias ante los desafíos globales actuales y reafirmó el compromiso de Panamá con la defensa de los principios democráticos, el Estado de derecho y el multilateralismo efectivo.

La celebración de la XI Conferencia Ministerial de la Comunidad de las Democracias cobra especial relevancia en un momento en que la gobernanza global enfrenta desafíos cada vez más complejos. En este contexto, Panamá ejerce activamente la presidencia pro tempore del organismo, una responsabilidad otorgada por consenso de los Estados miembros que constituye un importante reconocimiento a la trayectoria diplomática del país, detalló en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.

A raíz de esta presidencia, el país fortalece su posicionamiento internacional y genera beneficios concretos en áreas estratégicas como la seguridad, la innovación institucional, la inclusión social, el fortalecimiento democrático y la atracción de inversiones.

Asimismo, mediante los grupos técnicos de la Comunidad de las Democracias, las instituciones panameñas acceden a experiencias y mejores prácticas internacionales orientadas a robustecer los procesos electorales, promover la transparencia y enfrentar amenazas emergentes como la desinformación y los desafíos asociados al desarrollo de la inteligencia artificial.

La participación de Panamá en este foro también impulsa oportunidades para las nuevas generaciones a través de la Red de la Juventud por la Democracia, fomentando una mayor presencia de jóvenes en los espacios de toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas con visión global.