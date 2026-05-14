Inauguran el Anillo Hidráulico Norte; beneficiará a más de 200 mil habitantes

El presidente José Raúl Mulino inauguró este jueves, 14 de mayo, el Anillo Hidráulico Norte, llevando agua a más de 200 mil habitantes de comunidades de Panamá Norte.

Esta obra impactará la calidad de vida de los habitantes de los corregimientos de: Las Cumbres, Alcalde Díaz, Chilibre, Ernesto Córdoba Campos y Caimitillo, según las autoridades del gobierno.

“Un día muy especial. Les cumplimos a más de 200,000 panameños de Panamá Norte que hoy finalmente tienen agua potable con el Anillo Hidráulico Norte”, expresó el presidente José Raúl Mulino, durante su intervención en el acto de inauguración.

“Hoy tenemos un anillo hidráulico que tiene la capacidad de recibir más agua y eso es lo que debemos seguir trabajando: un país que acumule y distribuya eficientemente un recurso abundante, que debe llegar a cada hogar panameño todos los días”.

Por su parte, Pedro Guerra, secretario Ejecutivo designado de Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES), mencionó que “este proyecto constituye una de las intervenciones estrategias más importantes en materia de infraestructura hídrica desarrollada en Panamá Norte en los últimos años. Es una obra para modernizar y fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable”.