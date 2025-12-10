Inauguran Centro Educativo El Pedregoso, en Veraguas

Este miércoles, 10 de diciembre, fue inaugurado el Centro Educativo El Pedregoso, en la región escolar de la provincia de Veraguas, informaron del Ministerio de Educación (Meduca).

El acto contó con la presencia del viceministro Administrativo, Roberto Sevillano, quien destacó que “la moderna infraestructura ofrece espacios seguros, funcionales y adaptados a las necesidades del proceso de enseñanza y aprendizaje”.

“Entre las mejoras estructurales se incluyen un tanque séptico, dos tanques de agua, un sistema de alarma contra incendios con señalización, así como conexión y suministro de tuberías de agua, asegurando el funcionamiento continuo. La escuela contará también con una plaza cívica, asta de la bandera y cubierta, fortaleciendo la infraestructura”, explicó Sevillano.

El nuevo plantel con una inversión de B/. 1,157,625.59 contempla dos aulas teóricas, un salón de apoyo y un preescolar con área de juego cerrada, diseñados para brindar a los alumnos ambientes adecuados y confortables. Además, se incorpora una cocina comedor y un módulo de servicios sanitarios tipo II, garantizando condiciones higiénicas y dignas para la población escolar, detallaron del Meduca en un comunicado.

El proyecto incorpora la pintura general de aulas y dormitorios existentes, así como la aplicación del nombre oficial del plantel en el techo, para su correcta identificación aérea.