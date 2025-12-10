INADEH y Fundación JADIS consolidan alianza para capacitación inclusiva

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) realizó una visita a la Fundación Laboral JADIS, donde 16 jóvenes y adultos con discapacidad participan en programas de capacitación diseñados para impulsar su autonomía y vida independiente.

Conforme al reporte oficial, durante la jornada, los estudiantes del curso de panadería elaboraron masa de galletas, presentaron un número de baile y compartieron mensajes de agradecimiento, demostrando el impacto real que la formación técnica tiene en su desarrollo personal y social.

Se detalló que “la Fundación JADIS trabaja en el fortalecimiento integral de sus participantes mediante talleres de reciclaje, pintura, gastronomía, informática y otras áreas creativas, incluyendo la preparación de platillos navideños. Estas iniciativas se complementan con el respaldo del INADEH, que continúa ampliando oportunidades de formación inclusiva en todo el país”.

Según el INADEH “esta visita forma parte del proyecto INADEH Azul+, una nueva sede especializada en Penonomé impulsada junto al Despacho de la Primera Dama, enfocada en brindar capacitación accesible y adaptada para personas con discapacidad”.