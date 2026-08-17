INADEH impulsa formación que conecta a jóvenes con el mercado laboral

El Instituto Nacional de Formación Profesional para el Desarrollo Humano (INADEH) continúa fortaleciendo una oferta educativa vinculada directamente con las necesidades del mercado laboral actual. Como muestra de este compromiso, un segundo grupo de 22 jóvenes culminó exitosamente su capacitación en Operaciones de Estiba y Verificación en Carga de Terminales Portuarias, gracias a una alianza estratégica entre el INADEH y PSA Panamá, logrando su incorporación inmediata al mercado de trabajo.

Los participantes completaron un riguroso programa de 140 horas que les permitió adquirir competencias técnicas indispensables para el sector portuario, además de cursar módulos complementarios orientados al desarrollo humano, tales como autoestima, integración grupal y trabajo en equipo. La directora general del INADEH, Yajaira Pitti, destacó que el verdadero impacto de la institución ocurre cuando el aprendizaje se transforma en empleo y bienestar: “Nuestra misión no termina cuando una persona culmina un curso. El verdadero impacto ocurre cuando la formación se convierte en una oportunidad de empleo, crecimiento y mejor calidad de vida. Queremos que cada vez más panameños encuentren en la formación profesional una ruta hacia nuevas oportunidades”.

Esta cooperación público-privada demuestra la eficacia de alinear la capacitación con las demandas de una actividad tan estratégica para el país como la logística y el sector portuario, beneficiando tanto a los nuevos profesionales como a las empresas del sector. Con este segundo grupo, el INADEH consolida su transición hacia un modelo enfocado en la empleabilidad y en resultados tangibles: “Cuando la formación abre oportunidades de empleo, gana el participante, gana su familia, gana la empresa y gana Panamá”, concluyó Pitti.